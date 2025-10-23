Некоторые «мелкие» проступки могут закончиться реальным сроком. Среди них — издевательства над животными, использование найденных банковских карт и демонстративное нарушение общественного порядка. Об этом РИАМО рассказала руководитель юридической компании Виктория Шабанова.

«Проступки, за которые вас могут посадить в тюрьму, например, это злостное уклонение от содержания домашнего животного. Это не когда хозяин вышел и выбросил собаку на улицу, а когда, к примеру, он держит ее на балконе и систематически издевается над животным; это может повлечь до 3 лет лишения свободы. 245 статья Уголовного кодекса», — рассказала Шабанова.

Она добавила, что наказание может последовать, если вы нашли банковскую карту и воспользовались ей.

«Вроде бы, кажется, что находка, но на самом деле это считается кражей. 158 статья Уголовного кодекса. Можно получить вплоть до 5 лет, если вместо того, чтобы сдать ее в банк или отнести в отделение полиции, вы засунули ее в банкомат и сняли с нее денежные средства или расплатились этой картой где-нибудь в ближайшем магазине», — рассказала юрист.

Еще один из примеров — это поцелуи в общественном месте.

«Это особенно касается случаев, когда, к примеру, приезжают какие-нибудь главы государства в какой-нибудь город либо идут какие-то собрания высокопоставленных людей. То есть за такие проступки можно получить от 10 суток лишения свободы», — предупредила эксперт.