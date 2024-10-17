сегодня в 13:01

Населенный пункт Максимильяновка в ДНР перешел под контроль российских сил

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили от ВСУ населенный пункт Максимильяновка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ поразили формирования четырех механизированных, двух пехотных, мотопехотной, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад противника, а также бригады украинской теробороны у Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечина, Белой Горы, Курахова, Ильинки и Катериновки.

Кроме того, российские бойцы отразили контратаку штурмгруппы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Противник потерял до 965 человек живой силы, 155-мм гаубицу М777 пи две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и 4 склада с боеприпасами.

Ранее стало известно, что в ближайшее время может начаться битва за Купянск в Харьковской области. ВС РФ осталось преодолеть примерно 3 км до границ города.