Население России может вырасти до 160 млн человек уже к 2025 году

Институт ВЭБ.РФ: население России может достичь 160 млн человек к 2025 году

Согласно данным Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, население России может составить 160 млн человек уже к 2025 году. Для достижения этой цели нужно стимулировать рождаемость и проводить системную семейную политику, сообщает ТАСС .

По информации Росстата, на 1 января этого года численность населения страны составляла 146,204 млн человек. Исследователи считают, что суммарный коэффициент рождаемости можно повысить с 1,66-1,69 до 1,9-2.

За счет этого накопленный прирост населения в 2025–2050 годах составит примерно 6,5 млн человек. При этом эффект их деятельности в экономике составит 4,1 млрд рублей.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объяснила, почему молодые люди откладывают решение о рождении детей. По данным социологических исследований, среди факторов такого решения часто называют отсутствие уверенности в доходе и жилье.