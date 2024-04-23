NASA восстановило контакт с «Вояджером-1» после долгого молчания

NASA восстановило контакт с американским космическим зондом «Вояджер-1», который сегодня является самым удаленным от земли объектом, созданным человеком, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Космический аппарат в настоящее время находится на расстоянии 15,1 млрд миль от Земли. На его борту установлен компьютер, который непрерывно функционирует с момента запуска 5 сентября 1977 года.

«Вояджер-1» снова начал общаться с учеными NASA на понятном им языке впервые за пять месяцев, Земной центр получил информацию о состоянии своих систем.

Научных данных пока не поступает, однако ученые уверены, что новая информация лучше бессвязных таинственных посланий, которые зонд начал отправлять, вылетев за пределы Солнечной системы.