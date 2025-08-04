NASA хочет продлить контракт на языковую и логистическую поддержку в России
NASA собирается продлить контракт на языковые и логистические услуги в рамках программы Международной космической станции МКС до 30 сентября 2028 года, сообщает РИА Новости.
Соответствующие услуги оказывает американская компания TechTrans International (TTI). NASA планирует продлить действующий контракт Russian Language and Logistics Services 2, срок которого подойдет к концу 30 сентября 2026 года.
Согласно ему, подрядчик обязывается обеспечивать перевод и языковую подготовку для персонала NASA и участников международных миссий МКС. Также речь идет о таких логистических услугах в РФ и Казахстане, как управлениями офисами, сопровождение сотрудников, транспортировка грузов и т. д.
Если контракт будет продлен, NASA придется заплатить за дополнительные работы 25 млн долларов. В таком случае итоговая сумма соглашения может достичь 81,7 млн долларов.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в США. Он обсудил с американскими коллегами перспективы международного сотрудничества на МКС и в дальнем космосе.