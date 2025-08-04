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NASA хочет продлить контракт на языковую и логистическую поддержку в России

NASA собирается продлить контракт на языковые и логистические услуги в рамках программы Международной космической станции МКС до 30 сентября 2028 года, сообщает РИА Новости .

Соответствующие услуги оказывает американская компания TechTrans International (TTI). NASA планирует продлить действующий контракт Russian Language and Logistics Services 2, срок которого подойдет к концу 30 сентября 2026 года.

Согласно ему, подрядчик обязывается обеспечивать перевод и языковую подготовку для персонала NASA и участников международных миссий МКС. Также речь идет о таких логистических услугах в РФ и Казахстане, как управлениями офисами, сопровождение сотрудников, транспортировка грузов и т. д.

Если контракт будет продлен, NASA придется заплатить за дополнительные работы 25 млн долларов. В таком случае итоговая сумма соглашения может достичь 81,7 млн долларов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в США. Он обсудил с американскими коллегами перспективы международного сотрудничества на МКС и в дальнем космосе.