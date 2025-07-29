Глава «Роскосмоса» прибыл в США: первая за восемь лет встреча с NASA
Дмитрий Баканов посетил Космический центр Джонсона и предприятия Boeing
Впервые с 2017 года руководитель российской космической корпорации Дмитрий Баканов прибыл в США для переговоров с американскими коллегами, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Визит начался с посещения Космического центра имени Джонсона — главного управляющего органа пилотируемых полётов NASA.
Особое внимание в программе уделено знакомству с разработками компании Boeing, где создают новый многоразовый корабль Starliner. Российская делегация также планирует обсудить перспективы международного сотрудничества на МКС и в дальнем космосе.
Кульминацией визита станет встреча с экипажем предстоящей миссии Crew-11, в состав которой включён российский космонавт Олег Платонов. Старт корабля Crew Dragon с международным экипажем запланирован на 31 июля.