Глава «Роскосмоса» прибыл в США: первая за восемь лет встреча с NASA

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Впервые с 2017 года руководитель российской космической корпорации Дмитрий Баканов прибыл в США для переговоров с американскими коллегами, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Визит начался с посещения Космического центра имени Джонсона — главного управляющего органа пилотируемых полётов NASA.

Особое внимание в программе уделено знакомству с разработками компании Boeing, где создают новый многоразовый корабль Starliner. Российская делегация также планирует обсудить перспективы международного сотрудничества на МКС и в дальнем космосе.

Кульминацией визита станет встреча с экипажем предстоящей миссии Crew-11, в состав которой включён российский космонавт Олег Платонов. Старт корабля Crew Dragon с международным экипажем запланирован на 31 июля.