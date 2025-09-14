сегодня в 11:24

«Нас попросили»: торговцы с блошиного рынка на Уралмаше нашли себе новое место

Торговцы с блошиного рынка на Уралмаше в Екатеринбурге нашли себе новое место. По словам продавцов, накануне их выгнали с тротуара на пересечении улиц Победы и Бакинских Комиссаров, а сегодня там дежурят сотрудники полиции, сообщает E1.RU .

В настоящее время барахолка располагается на углу Уральских Рабочих и Ломоносова в районе гипермаркета «Дом».

«Нас попросили, мы не спорим, мы законопослушные. Мы только просим, чтобы рынок не убирали. Вреда мы никакого не делаем», — заявила одна из продавцов.

По словам покупательницы, на выходных проходит Единый день голосования, поэтому барахолку временно убрали. На следующих выходных блошиный рынок может вернуться на привычное место.

Ранее стало известно, что китайский маркетплейс Poizon может выйти на российский рынок. Онлайн-магазин специализируется на продаже вещей от популярных брендов.