Китайский маркетплейс Poizon может выйти на российский рынок

Китайский маркетплейс Poizon зарегистрировал название «Дэву» в России в качестве бренда. Онлайн-магазин специализируется на продаже вещей от популярных брендов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Компания Shanghai Dewu Information Group зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Дэву». Маркетплейс Poizon стал особенно популярен в России после массового ухода иностранных брендов и официальных ритейлеров. Согласно документам, бренд зарегистрирован в классе международной классификации товаров и услуг (МКТУ) под номером 25, что позволяет осуществлять производство и продажу одежды, обуви и аксессуаров.

Согласно данным Роспатента, китайская компания получила эксклюзивные права на бренд «Дэву» до 2035 года. Заявку на регистрацию компания подала 3 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что Wildberries начал совместный проект с сервисом «Достаевский». Отечественный маркетплейс теперь будет доставлять готовую еду из ресторанов.

