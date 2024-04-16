Нарушители в Истре и Ленинском округе оштрафованы за незаконный сброс отходов

Минэкологии Подмосковья совместно с правоохранительными органами продолжает мероприятия по пресечению незаконной транспортировки и сброса строительных отходов и грунтов. Очередные нарушители были задержаны полицейскими в Истре и Ленинском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вблизи истринской деревни Падиково гражданин, управлявший самосвалом «КамАЗ», сбросил на открытый грунт строительный мусор, образованный в результате его собственной хозяйственной деятельности, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — А в Ленинском округе аналогичное нарушение совершил водитель самосвала вблизи деревни Булатниково. В отношении обоих граждан полицейские составили протоколы об административном правонарушении, которые поступили к нам для принятия решения о наказании».

По итогам рассмотрения оба нарушителя оштрафованы, соответственно, на 40 и 45 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу остановили незаконный завоз и размещение отходов в деревне Головинка, сотрудники полиции задержали самосвал и бульдозер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.