Нарушители правил обращения с отходами привлечены к ответственности в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли 7 постановлений об административном наказании по фактам нарушений правил обращения со строительными отходами в Одинцовском округе и Истре, сообщает пресс-служба ведомства.

Решения приняты по итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, направленных в министерство из ОМВД России по городским округам.

«Полицейскими в Истре были задержаны пять нелегальных перевозчиков отходов в деревнях Лешково и Чесноково, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Также в селе Павловская Слобода гражданин был уличен в сбросе строительного мусора, что обошлось ему в 15 тысяч рублей штрафа».

Министр добавил, что еще двое водителей, незаконно выгрузивших грунты в г. Одинцово, будут вынуждены уплатить штрафы в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что при аналогичных обстоятельствах в округе Истра были задержаны 12 незаконных транспортировщиков строительных отходов. Помимо этого в деревне Лешково был выявлен факт приема и переработки строительных отходов в отсутствие лицензии. Виновник данного нарушения, местный индивидуальный предприниматель также оштрафован.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.