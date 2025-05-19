Нарушителей лесного законодательства в Подмосковье фиксируют камеры-фотоловушки

Для борьбы с несанкционированным сбросом мусора, незаконными рубками и пожарами в лесах Подмосковья установлены камеры-фотоловушки, фиксирующие нарушителей лесного законодательства в любое время суток, даже ночью. Устройства делают моментальные снимки или видеозапись в момент, когда движущийся объект попадает в зону чувствительности датчика движения. Их работа совершается незаметно, а сама камера хорошо замаскирована. Информация в режиме онлайн передается в диспетчерскую службу, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Фотоловушки очень эффективны в борьбе с нарушителями лесного законодательства. Мы их устанавливаем на лесных участках, периодически меняя место локаций с учетом анализа мест возможных нарушений (риск-ориентированный подход), и с каждым годом количество таких средств фотофиксации «непрошеных гостей» в лесу увеличивается», – рассказал зампредседателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

Буквально на днях на территории Бородинского лесничества камера зафиксировала, как под покровом ночи нарушитель на автомобиле с прицепом вывез в лес мусор, в том числе срубленные ветки деревьев. Искусственный интеллект распознал автомобильный номер, лесная охрана возбудила дело об административном нарушении. Для установления нарушителя и проведения процессуальных действий и дальнейшего наказания информация передана в правоохранительные органы.

Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с легковых автомашин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут наложение административного штрафа:

на граждан – до 15 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц – до 50 тысяч рублей.

Правонарушение, совершенное с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влечет наложение административного штрафа:

на граждан – до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц – 120 тысяч рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.