Нарушение в обращении со стройотходами выявили в Чехове

В мкр. Губернский округа Чехов обнаружили нарушителя, который сбрасывал строительный мусор на частный участок. Водитель грузовика утверждал, что вынужденно выгрузил мусор из-за поломки машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам директора МБУ «Экология и природопользование м. о. Чехов» Сергея Дьячкова, нарушение выявлено совместно с Минэкологии региона. На место были вызваны сотрудники полиции и управления безопасности округа Чехов. Правонарушителю грозит штраф, его автомобиль будет помещен на штрафстоянку.

Сброс мусора в не предназначенных для этого местах с использованием грузовых транспортных средств согласно статье 8.2 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 80 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 120 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов, в том числе строительных отходов на территорию контейнерных площадок, необходимо:

Не вступать в конфликт с правонарушителем,

Зафиксировать номерной знак транспортного средства,

Зафиксировать факт сброса отходов в место, не предназначенное для накопления отходов,

Вызвать на место наряд полиции по телефону 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.