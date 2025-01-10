Нарушение прав: актер Болдуин подал иск о клевете на съемках «Ржавчины»

Американский актер театра и кино Алек Болдуин подал гражданский иск о преследовании прав, клевете и злонамеренном преследовании против специального прокурора Кари Моррисси и окружного прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис, сообщает Сноб .

Как пишет Associated Press, Болдуин обвинил ответчиков в том, что они «пытались сделать его козлом отпущения» по делу о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина».

В октябре 2021 года на съемочной площадке погибла кинооператор и журналист-расследователь Галина Хатчинс. Тогда в убийстве обвинили Болдуина, но в июле 2024 года дело прекратили.

Трагедия произошла в штате Нью-Мексико на ранчо Бонанза Крик. Актер выстрелил в оператора из реквизитного пистолета, но оружие для съемок должны были зарядить холостыми патронами. В результате несчастного случая также получил ранения 48-летний режиссер Джоэл Соуза.