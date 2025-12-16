Народным дружинам Подмосковья передали новые служебные автомобили

В рамках реализации проекта «Трансформация народных дружин» были вручены автомобили ГАЗ «Соболь» еще четырем народным дружинам. Торжественные вручения прошли в Солнечногорске, Рузе, Истре и Кашире в присутствии командиров народных дружин и глав муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Автомобили значительно способствуют мобильности и повышают эффективность работы дружин в регионе. Их будут использовать для патрулирования, участия в совместных рейдах с полицией и оперативного реагирования на обращения граждан.

«Народные дружины зарекомендовали себя как неотъемлемая часть системы охраны правопорядка». Сегодня они являются реальной опорой правоохранительных органов, а переданная техника — это важный ресурс, позволяющий действовать еще эффективнее для безопасности жителей», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Развитие материально-технической базы народных дружин остается в числе приоритетных направлений в обеспечении безопасности в Подмосковье. В настоящее время дружины оснащаются форменной одеждой с отличительной символикой и экипировкой, включающей бронежилеты, рации и видеорегистраторы. Эти меры направлены на укрепление безопасности и повышение качества жизни граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.