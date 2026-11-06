Народный календарь связывает 7 ноября с Дедовскими плачами

На 7 ноября 2026 года приходятся Дедовские плачи — день поминовения умерших в народном календаре. С ним связаны традиции помощи нуждающимся и погодные приметы, сообщает Общественная Служба Новостей .

По старому стилю дата приходится на 25 октября. Название дня связывали с промозглой погодой: считалось, что природа плачет дождем и снегом. Люди устраивали ритуальные плачи в память о предках.

Первую половину дня посвящали молитвам в церкви, затем посещали могилы родственников, наводили порядок и зажигали свечи. Еду отдавали нищим, а не оставляли на кладбище. Дома готовили блюда, которые любили умершие близкие.

«В сиротстве жить — день-деньской слезы лить», — говорили на Руси.

В этот день старались помогать сиротам, бедным и попавшим в беду. Обмануть или обокрасть сироту считалось страшным грехом.

Народные поверья предписывали не говорить плохо об умерших, не браниться, не пить спиртное и не устраивать шумных гуляний. Крупные покупки и важные решения советовали отложить. Торговцам запрещали есть хлеб, а продавцам зерна — переезжать с места на место, чтобы не спугнуть удачу.

По приметам, оставшаяся на деревьях листва сулила морозную зиму, тучи — снежную, утренний туман — проливные дожди. Солнце связывали с ранней весной в следующем году.

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