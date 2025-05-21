Народный инспектор зафиксировал более 22,5 тыс нарушений в Подмосковье

С начала года с помощью модуля «Народный инспектор» зафиксировано более 22,5 тыс. нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Жители Подмосковья в приложении «Добродел» могут сообщить о мусоре рядом с контейнерной площадкой, незаконных надписях, листовках и объявлениях, размещении транспорта на зеленых насаждениях, на детских и контейнерных площадках, повреждении ливневок и люков, незаконной гостиничной деятельности, разведении костров и пожарах в лесу, въезде транспорта на лесную территорию, незаконная продажа алкоголя и другом. В случае съемки автомобиля-нарушителя необходимо обязательно зафиксировать на видео его госномер.

Для этого необходимо открыть приложение «Добродел» и перейти в раздел «Решаем проблемы вместе» — «Народный инспектор» — «Создать сообщение» — записать короткое видео нарушения и описать проблему.

Портал «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.