Народный художник России Евгений Максимов провел мастер-класс в Кашире

В Каширском краеведческом музее прошел мастер-класс «Выразительные средства в живописи». Его провел Народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, проректор и заведующий кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, профессор Евгений Николаевич Максимов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками мероприятия стали юные каширяне, которые занимаются в изостудиях и посещают Детскую школу искусств, педагоги, художники, почитатели живописи. Евгений Николаевич раскрыл тему мастер-класса на примере картин Народного художника Российской Федерации Раисы Лебедевой. Ее работы можно увидеть на выставке, которая проходит в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств.

Евгений Николаевич Максимов рассказал о технике, особых приемах и средствах выразительности в изобразительном искусстве. Участники мастер-класса получили полезную информацию. Завершая встречу, мастер, который является культурным кодом городского округа Кашира, ответил на вопросы юных художников и их родителей, каширских живописцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.