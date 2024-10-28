Народный художник РФ провел мастер-класс в Кашире
Фото - © Администрация Кашира г.о.
В Каширском краеведческом музее состоялся мастер-класс, который провел известный художник, уроженец Каширы Евгений Максимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Народный художник Российской Федерации, Академик Российской академии художеств на примере своих работ рассказал юным художникам и любителям изобразительного искусства о композиции в живописи.
Евгений Николаевич проводит мастер-классы в музее с 2012 года. Нынешнее мероприятие прошло в тринадцатый раз. Его участниками стали юные каширяне, увлеченные изобразительным искусством, их преподаватели и почитатели творчества известного земляка.
Все получили полезную информацию, запомнили советы Максимова. Никого не оставил равнодушным его рассказ о годах, проведенных в Кашире. Мероприятие завершилось диалогом в формате вопрос-ответ и словами благодарности за проведенный мастер-класс.
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