Народный художник РФ провел мастер-класс в Кашире

Народный художник Российской Федерации, Академик Российской академии художеств на примере своих работ рассказал юным художникам и любителям изобразительного искусства о композиции в живописи.

Евгений Николаевич проводит мастер-классы в музее с 2012 года. Нынешнее мероприятие прошло в тринадцатый раз. Его участниками стали юные каширяне, увлеченные изобразительным искусством, их преподаватели и почитатели творчества известного земляка.

Все получили полезную информацию, запомнили советы Максимова. Никого не оставил равнодушным его рассказ о годах, проведенных в Кашире. Мероприятие завершилось диалогом в формате вопрос-ответ и словами благодарности за проведенный мастер-класс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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