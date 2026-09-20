Народный дружинник микрорайона Кузнечики пришел на выборы вместе с семьей

«Выборы — это прежде всего ответственность.Сегодня пришел на избирательный участок вместе с семьей. Для меня участие в выборах — это не формальность и не история „для галочки“. Это гражданская позиция: если считаешь себя частью своей страны и своего округа, важно не оставаться в стороне. Я состою в Народной дружине, стараюсь приносить пользу там, где могу, и считаю себя патриотом своей страны. Но для меня патриотизм — это не только слова. Это поступки, ответственность и личный пример. Поэтому и детей берем с собой. Не для того, чтобы говорить им, за кого когда-нибудь голосовать, — этот выбор они будут делать сами. А чтобы они с детства видели: у гражданина есть не только права, но и ответственность за то, что происходит вокруг. Можно много рассуждать о стране, городе, власти, будущем. А можно просто самому делать то, что считаешь правильным. Начинать всегда нужно с себя», — поделился дружинник Владимир Шуханков.

Найти свой избирательный участок можно на «Госуслугах», сайтах ЦИК России и Мособлизбиркома. Все 139 УИК округа будут работать до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.