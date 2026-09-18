Народный артист РФ Игорь Угольников проголосовал на выборах в Одинцовском округе

Народный артист России, генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников проголосовал на избирательном участке в деревне Жуковка Одинцовского округа. Он отметил важность каждого из трех дней голосования, которые позволяют гражданам участвовать в жизни государства и высказать свое мнение.

«Я являюсь государственником и всегда участвую в выборах всех уровней. Сейчас мы все вместе: и наши защитники на фронте, и мы здесь, в тылу, защищаем Победу наших предков. Ее у нас всеми мыслимыми и немыслимыми путями пытаются отнять. И, конечно, нам нужна наша Победа», — подчеркнул Игорь Угольников.

В пятницу, 18 сентября, в Одинцовском городском округе стартовали выборы в Государственную думу и Московскую областную думу. В 08:00 открылись все 175 избирательных участков. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, участки будут работать с 08:00 до 20:00. Жители могут проголосовать бумажным бюллетенем или дистанционно, а для людей с ограничениями по здоровью и другими уважительными причинами предусмотрено надомное голосование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.