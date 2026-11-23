сегодня в 15:27

Три народные дружины Подольска объединяют более 100 человек, а число желающих участвовать в охране порядка ежегодно растет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дружинники Подольска патрулируют улицы, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях и помогают полиции проводить рейды. Их участие помогает предупреждать правонарушения и своевременно реагировать на проблемы в общественных местах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Главное управление региональной безопасности Подмосковья поддерживают добровольцев в рамках проекта «Трансформация народных дружин». В Подольске участники обеспечены всеми средствами безопасности и контроля. Муниципальные программы предусматривают выплаты за участие в дежурствах.

По итогам первого полугодия 2026 года народная дружина городского округа Подольск получила благодарность руководства ГУ МВД России по Московской области.

«Благодарю всех, кто находит время и силы для этой важной общественной работы. Будем и дальше поддерживать и привлекать новых участников», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Информацию о вступлении в народную дружину можно получить в управлении безопасности администрации городского округа Подольск по телефону +7 (496) 755-57-60.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.