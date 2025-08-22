Народные дружины Подмосковья помогают задерживать правонарушителей

сегодня в 20:37

В Одинцове прошел рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Московской области при содействии народной дружины проверили около 150 человек вблизи привокзальной площади и Можайского шоссе. Треть иностранных граждан имели нарушения миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ . Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Командир Чеховской народной дружины оказал содействие сотрудникам Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, задержав 25-летнего гражданина. По месту проживания задержанного прошли обыски, в ходе которых были изъяты наркотические вещества

В Коломне дружинники содействовали полиции во время контрольной закупки контрафактного алкоголя — производство оказалось «подпольным», на продукции отсутствовала необходимая маркировка. Контрафакт был изъят для последующей экспертизы, проводится проверка.

Народная дружина городского округа Химки помогала правоохранительным органам выявлять нарушения миграционного законодательства возле станции Химки. Из 125 проверенных иностранных граждан выявлено 37 человек с нарушениями миграционного законодательства. Помимо регулярных рейдов, в общественных местах дружинники совместно с Росгвардией обеспечили безопасность во время футбольного матча на стадионе Арена Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.