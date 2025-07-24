Народные дружины Подмосковья получили новые автомобили

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев вручил 10 автомобилей марки ГАЗ «Соболь» командирам народных дружин. Торжественная передача состоялась в Доме Правительства Московской области в рамках реализации проекта «Трансформация народных дружин». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии приняли участие командиры народных дружин городских округов Котельники, Красногорск, Коломна, Лобня, Сергиево-Посадский, Балашиха, Мытищи, Орехово-Зуевский, Подольск, представители правоохранительных органов, Администраций и ГУРБ Московской области.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев подчеркнул, что народные дружины доказали свою значимость в системе обеспечения общественной безопасности.

«Сегодня это не просто добровольцы, а настоящая опора правоохранительных органов. Передача автомобилей — это необходимый ресурс, который позволит дружинам действовать ещё эффективнее на местах», — сказал Карасев.

Такая система поддержки народных дружин повышает эффективность их работы на территории региона. Переданные автомобили будут использоваться для патрулирования, участия в совместных рейдах с полицией, а также для оперативного реагирования на обращения граждан.

«В Подмосковье народные дружины продолжают развиваться — всё больше округов включаются в системную работу по поддержанию общественного порядка. Переданные автомобили — это реальный инструмент, который поможет дружинам быстрее реагировать, быть мобильными и охватывать больше территорий», — отметила Инспектор 4 отдела УОООП ГУ МВД России по Московской области Горбунова Надежда.

Развитие материально-технической базы народных дружин продолжается и остаётся важным направлением в обеспечении безопасности в городских округах Подмосковья. Сейчас большинство народных дружин работают в специальной экипировке, атрибутами которой являются черный костюм, бронежилет, рация и видеорегистратор, интегрированный в систему «Безопасный регион».

«Несмотря на то, что народные дружинники работают на своих основных гражданских должностях, они регулярно помогают нам в рейдах по проверке соблюдения миграционного законодательства. Мы видим эту поддержку ежедневно — на объектах, в общежитиях, в местах скопления мигрантов. Их участие — это серьёзное подспорье, которое позволяет проводить проверки быстрее, спокойнее и безопаснее», — рассказал начальник отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Московской области Алексей Николаевич Свитюк.

Также во время мероприятия трем дружинам из Красногорска, Балашихи и Коломны также были вручены благодарственные письма от Начальника ГУ МВД России по Московской области Паукова Виктора Кузьмича. Они были отмечены за активную помощь и содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, борьбе с преступностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.