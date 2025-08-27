«Народную тропу» начали благоустраивать в мкр Южный Домодедова

Жители микрорайона Южный в округе Домодедово давно поднимали вопрос о создании удобного прохода между домами № 9 и № 7 корпус 2 на улице Курыжова. Этот вопрос был официально зафиксирован на обходе дворовых территорий, который прошел 20 ноября 2024 года под руководством заместителя главы округа Натальи Богачевой и начальника территориального отдела Натальи Мельник. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь работы по обустройству так называемой «народной тропы» стартовали, и жители смогут воспользоваться новым маршрутом.

«Этот маршрут жители использовали ежедневно, но в непогоду там было неудобно ходить. Сегодня приятно видеть, что долгожданные работы уже начались», — подчеркнула глава округа Евгения Хрусталева.

Новая тропа сделает территорию между домами более удобной и безопасной для жителей микрорайона, что улучшит качество их жизни и повысит комфорт передвижения в районе. Об этом решении давно мечтали все местные жители, и теперь они получат долгожданный доступ к удобному проходу.

Работы планируют завершить до 1 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.