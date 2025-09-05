Наро-Фоминский перинатальный центр вновь признан лучшим в России

Наро-Фоминский перинатальный центр второй год подряд занял первое место во всероссийской «Перекличке перинатальных центров». Это уникальный результат: впервые за всю историю конкурса одно учреждение удерживает лидерство два года подряд. Если в 2023 году центр вошел в тройку лучших, то теперь он уверенно подтверждает статус сильнейшего.

«Эта победа — не просто награда, а знак высочайшего доверия и признания труда врачей, акушеров, медсестер и всего коллектива. Горжусь, что именно в Наро-Фоминске работает команда, чей профессионализм ценят по всей стране. Уверен, эта победа станет стимулом для новых достижений», — сказал глава округа Роман Шамин.

Сегодня центр — это более 500 специалистов и свыше 6000 новорожденных в год. Его по праву называют флагманом медицины Подмосковья и визитной карточкой округа, где здоровье матерей и детей всегда остается приоритетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.