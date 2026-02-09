Наро-Фоминская школа № 5 отмечает юбилей

Наро-Фоминская школа № 5 за свою почти вековую историю стала центром знаний, воспитания и культуры, а также предлагает углубленное изучение отдельных предметов. Среди ее выпускников немало людей, которые стали известными на территории Наро-Фоминска. Одним из таких выпускников является глава городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С теплотой вспоминаю школьные годы, своих учителей. Школа — это самые лучшие годы жизни. Придя совсем юным человеком спустя время, ты выпускаешься зрелым мужчиной или девушкой, которые способны самостоятельно идти по жизни и все это благодаря руководству школы. Я хочу пожелать школе хранить традиции» — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

А ведь в 1931 году на окраине Наро-Фоминска появилась на свет пятая школа, которая с тех пор стала важным образовательным учреждением для местных жителей. С момента своего открытия она прошла через множество изменений и преобразований. Выпускники возвращаются в школу со своими идеями, инициативами и проектами. Так, благодаря выпускникам у школы появились Ученический совет, фирменный стиль, была обновлена школьная библиотека.

Выпускники возвращаются в школу со своими идеями, инициативами и проектами. Возвращаются сюда учителями — молодыми специалистами, которые хранят традиции и создают новые. Здесь есть свои педагогические династии. А те, кто уходят на заслуженный отдых, не теряют связи с коллективом. И в праздничный день любимые многими поколениями школьников учителя — в зале, на первых рядах.

«На Востоке говорят: „Не важно, сколько вам лет, важно, насколько вы стары“. Школа в свои 95 молода, потому что наполнена новыми идеями, новыми технологиями, молодыми учителями и учителями, которые молоды душой, и, конечно, детьми, взгляд которых всегда устремлен в будущее», — сказала директор Виктория Блашковская, завершая юбилейные торжества.

Если подсчитать, сколько дней прошло за 95 лет существования школы номер пять, то получится внушительная цифра — 34 700! А если учесть все уроки, классные часы, экскурсии и концерты, то это превращается в целое море времени. Времени, наполненного знаниями, радостью и теплом.

Стоит отметить, главным подарком школе в год ее юбилея станет завершение капитального ремонта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.