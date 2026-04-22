Наро-Фоминск и Люберцы лидируют по экодиктанту в Подмосковье

Всероссийский экологический диктант завершился в Подмосковье 22 апреля. В регионе офлайн-площадки работали в 24 муниципалитетах, больше всего их открыли в Наро-Фоминском округе и Люберцах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье подвели предварительные итоги Всероссийского экологического диктанта, который ежегодно проходит по инициативе АНО «Равноправие», общественного движения «Ангел ДетствоХранитель» и Федерального детского эколого-биологического центра при поддержке Совета Федерации ФС РФ. Проведение акции в регионе поддержало министерство экологии и природопользования Московской области.

«Как и ожидалось, подмосковные участники экодиктанта оказались одними из самых активных в России. Офлайн-площадки были созданы в 24 муниципальных образованиях на базе школ, библиотек, экологических центров и других учреждений. Больше всего площадок открыли в Наро-Фоминском округе и Люберцах, третье место разделили Чехов и Сергиево-Посадский округ. Благодарю всех организаторов и участников», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Окончательное количество площадок и общее число участников станут известны позже. Предварительные итоги озвучили в пресс-центре МИЦ «Известия», запись пресс-конференции доступна по ссылке: https://pc.iz.ru/events/619.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.