Нарколог Шуров оценил кражу снюса у Такера Карлсона

Врач-нарколог Василий Шуров заявил, что смертельная передозировка снюсом маловероятна, и больший риск представляют вейпы. Так он прокомментировал кражу партии снюса у журналиста Такера Карлсона, сообщает Газета.ru .

По данным TMZ, 4 марта у Такера Карлсона похитили 378 тыс. банок снюса ALP Pounches на сумму около 7,9 млн долларов. Товар хранился на складе в Южной Калифорнии и предназначался для продажи. Неизвестный проник внутрь, предъявив документы сотрудника, сел в грузовик с партией и уехал в сторону Кентукки.

Василий Шуров отметил, что в никотиновых подушках содержится несколько миллиграммов табака, в крепких вариантах — до 20 мг.

«Очень тяжело смертельную долю именно получить (ред. — от снюса). Сейчас смертельные передозировки — скорее вейпы с высококонцентрированным маслом, когда они долго парят, особенно у подростков», — сказал Шуров.

По словам врача, снюс не связан с вдыханием дыма, поскольку никотин всасывается через слизистую рта. В качестве примера публичного употребления он упомянул президента Польши Кароля Навроцкого, который использовал снюс во время мероприятий.

