Нарколог объяснил, что могло стать причиной смерти «депутата Наливкина»

Нарколог, психиатр Василий Шуров оценил версии смерти актера Андрея Неретина, который исполнил роль вымышленного депутата Виталия Наливкина. По мнению врача, к его кончине могли привести различные факторы: как последствия хирургического вмешательства на тазобедренном суставе, увеличивающего вероятность тромбообразования, так и отравление некачественным алкоголем, сообщает Life.ru .

«Не факт, что он умер от алкоголя, а не из-за осложнений после операции», — отметил эксперт.

Однако Шуров не исключил возможность классического сюжета: переставший ранее пить человек погружается в запой. Он употребляет внушительное количество алкоголя, и в состоянии интоксикации может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем — отказывает сердце, поджелудочная железа или печень. В подобном состоянии можно «умереть от чего угодно», заверил нарколог.

Непрофессиональный актер Андрей Неретин, исполнивший роль вымышленного политика Виталия Наливкина, ушел из жизни в 49 лет. Оторвавшийся тромб — предварительная причина его смерти. Всего за два дня до своей кончины Неретин получил известие о закрытии проекта о Наливкине и ушел в запой, хотя ранее не употреблял алкоголь в течение года.