Наряд и верхняя одежда: как не испортить праздничный образ пуховиком

Праздничный образ часто собирают заранее, но на выходе из дома его легко свести на нет первой попавшейся курткой. Дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова в беседе с РИАМО рассказала, как подобрать верхнюю одежду так, чтобы она поддерживала наряд, хорошо смотрелась на фото и не превращала вечерний комплект в случайный набор вещей.

Главные ошибки при выборе верхней одежды

Дизайнер подчеркнула, что зимой верхняя одежда работает не как фон, а как половина впечатления: ее видно в транспорте, на улице, у входа в ресторан и на снимках у елки. Самая частая ошибка — смешивать разные уровни нарядности.

«Если внутри вечернее платье или нарядный костюм, а сверху спортивный пуховик с активной стежкой, контрастной фурнитурой и логотипами, образ почти всегда распадается. Важно, чтобы верх выглядел собранно: спокойная фактура, чистые линии, минимум лишних деталей», — объяснила Кошкарова.

По словам эксперта, вторая ловушка — пропорции. Когда куртка или пальто режет фигуру на две равные части, силуэт часто выглядит тяжелее. В стилистике давно используют ориентир 1/3 и 2/3: деление на неравные части обычно воспринимается гармоничнее, чем пополам. На практике это означает, что к платью миди лучше выбирать либо укороченную, более структурную куртку, которая открывает ноги и делает силуэт легче, либо длинное пальто или пуховик, которые вытягивают вертикаль.

Хороший компромисс, если верх короче платья, — длина примерно до колена: она выглядит сбалансированнее, чем куртка, заканчивающаяся на самой широкой части бедра.

Третья ошибка: конфликт фактур. Сатин, бархат, пайетки и тонкий трикотаж спорят с ярким спортивным нейлоном и крупной стежкой. Если хочется практичный вариант, логичнее выбирать матовые ткани, умеренную стежку и спокойный воротник, а для формы добавить пояс или кулиску. Если нужен быстрый праздничный эффект, хорошо работает верх из искусственного меха: он сразу поднимает градус нарядности и выглядит уместно даже с лаконичным платьем.

Выход в платье

Для выходов в платье дизайнер выделяет несколько рабочих сценариев. Первый — длинное пальто прямого кроя или с легкой посадкой по талии: оно собирает силуэт в одну линию и не спорит с вечерними тканями. Второй — шуба или полушубок из искусственного меха, особенно если внутри простой комплект и хочется добавить ощущение праздника. Третий — удлиненный пуховик городского типа: однотонный, без яркой спортивной отделки, лучше с поясом. Четвертый — если логистика позволяет, на короткую дистанцию такси–вход–гардероб можно выбрать нарядную накидку, но это вариант только при заранее продуманном маршруте.

Кошкарова отметила, что для plus-size особенно важно не прятаться в бесформенной верхней одежде. Сильнее всего работают вертикали и понятные линии: открытая полочка, V-образный вырез, пояс, аккуратное плечо.Это позволит сделать образ легким и собранным. В качестве простого контроля следует сделать дома быстрый прогон комплекта перед зеркалом и на камеру: фотография быстрее показывает, где пропали пропорции и где верхняя одежда перетягивает внимание.

Аксессуары для образа

Наконец, образ часто спасают детали. Перчатки, шарф и сумка должны соответствовать общему настроению: если выбран нарядный комплект, аксессуары лучше брать более гладкие и спокойные, без явной спортивности. Обувь тоже стоит продумать заранее: в гололед разумнее доехать в чем-то устройством и удобном и переобуться на месте — так и безопаснее, и сам образ не страдает.

Верхнюю одежду лучше выбирать одновременно с нарядом, а не в последний момент. Один примерочный прогон дома помогает заранее понять, совпадают ли длины, фактуры и общий характер вещей, и не дает пуховику или пальто испортить впечатление от праздника, заключила Кошкарова.

