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Напавшему на губернатора Чибиса продлили заключение на максимальный срок

Адвокат Александр Маскаленко заявил, что Александру Быданову, напавшему с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, продлили заключение на максимальный срок — до 21 января 2025 года, сообщает ТАСС .

«Моему подзащитному еще раз продлили заключение под стражей», — заявил адвокат.

Он также отметил, что на заседании сторона обвинения намеревалась зачитать показания Чибиса, однако адвокат настоял на личном присутствии губернатора в зале суда.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты. Глава региона вышел из здания ДК после встречи с горожанами, когда злоумышленник ударил его ножом в живот. Раненого губернатора госпитализировали, затем прооперировали.

Нападавшего задержали по горячим следам и возбудили уголовное дело. Быданов сожалеет о содеянном. По его словам, на преступление его побудило стечение обстоятельств.