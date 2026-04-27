НАОКС обеспечивает безопасность складов с помощью кинологических служб

НАОКС заключила партнерское соглашение с профессиональной кинологической службой. Специально обученные собаки теперь на регулярной основе обследуют территории складских комплексов участников ассоциации, сообщает пресс-служба НАОКС.

Кинологи обследуют территории, выборочно проверяют контейнеры и места общего пользования. Проверки проходят без остановки работы складов. Собаки натренированы на поиск запрещенных и опасных веществ.

По словам председателя НАОКС Артема Замараева, этот подход уже включен в предложения ассоциации для областных властей при разработке отраслевых требований к контейнерным складским площадкам.

«Мы строим полноценную систему защиты. Наша логика проста: безопасность должна опираться на реально работающие инструменты, а не на формальные предписания. Привлечение кинологов — как раз такой эффективный механизм», — комментирует Артем Замараев.

Национальная ассоциация операторов контейнерных складов (НАОКС) — крупнейшее отраслевое объединение предприятий индивидуального хранения.