Налоговики Подмосковья 18 апреля проведут вебинар по подаче декларации 3-НДФЛ

18 апреля налоговая инспекция проведет бесплатный вебинар на тему: «Декларации по форме 3-НДФЛ: условия подачи и порядок заполнения». В качестве лекторов выступят работники межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Рузского округа.

Слушатели смогут узнать, кто обязан представить в 2024 году декларации по форме 3-НДФЛ за 2023 год. Также расскажут о сроках представления декларации и уплаты налога; что понимается под минимальным сроком владения; какая ответственность предусмотрена за непредставление декларации; как правильно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

У всех участников будет возможность задать интересующие их вопросы по теме семинара.

Чтобы подключиться к вебинару, нужно зарегистрироваться в системе Яндекс на сайте или в мобильном приложении Телемост и пройти по ссылке или отсканируйте QR-код.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 272-30-62.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.