Налоговая служба ликвидировала ИП бизнесмена Умара Джабраилова

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала ИП столичного бизнесмена Умара Джабраилова в связи с его смертью, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, деятельность Джабраилова в качестве индивидуального предпринимателя прекращена 2 марта.

Помимо этого, четыре банковских счета покойного бизнесмена были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации.

2 марта бизнесмен покончил с собой в московских апартаментах. В последние годы Джабраилов испытывал проблемы с финансами, а также страдал от наркозависимости и депрессии. Его похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне.

