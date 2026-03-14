Налоговая служба ликвидировала ИП бизнесмена Умара Джабраилова
Фото - © © РИА Новости, Кирилл Каллиников
Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала ИП столичного бизнесмена Умара Джабраилова в связи с его смертью, сообщает РИА Новости.
Согласно документам, деятельность Джабраилова в качестве индивидуального предпринимателя прекращена 2 марта.
Помимо этого, четыре банковских счета покойного бизнесмена были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации.
2 марта бизнесмен покончил с собой в московских апартаментах. В последние годы Джабраилов испытывал проблемы с финансами, а также страдал от наркозависимости и депрессии. Его похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне.
