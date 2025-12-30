Налоговая научилась вычислять россиян с серыми доходами по новогодним селфи

Демонстрация роскошного образа жизни в новогодние праздники может стать поводом для пристального внимания со стороны налоговых органов. По словам финансового аналитика Андрея Бархоты, в 2025 году Федеральная налоговая служба (ФНС) все активнее использует методы косвенного контроля, сопоставляя картинку в профиле пользователя с его официальными декларациями, пишет «Абзац» .

Эксперт пояснил, что современные алгоритмы мониторинга позволяют сопоставлять расходы граждан с их доходами не только через банковские выписки, но и через анализ открытых источников. Поводом для запуска проверки может стать диссонанс между скромной зарплатой и внушительным чеком за новогодний банкет.

«Согласитесь, что это странно, если человек получает зарплату в 35 тысяч рублей, а у него новогодний стол на 100 тысяч рублей», — рассуждает Бархота.

При этом снимки элитного алкоголя или деликатесов не становятся прямым доказательством вины в суде, но служат важным звеном в системе косвенных улик.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.