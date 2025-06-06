Налаживать социальные связи: как справиться с экзистенциальным одиночеством

Экзистенциальное одиночество — непростое, но естественное состояние, которое может стать отправной точкой личностного роста, глубокого самопознания и построения новой жизни, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии Татьяна Галич.

«В второй половине 20 века после всех страшных испытаний, которые выпали на долю людей, начала набирать популярность экзистенциальная философия, а следом за ней и экзистенциальная психология и психотерапия, целью которой было научить человека принимать ту реальность, которую он не может изменить, и находить в ней радость и силу», — объяснила Галич.

Она подчеркнула, что одним из параметров такой реальности является экзистенциальное одиночество. Это переживание — неотъемлемая часть процесса развития человека. Когда мы осознаем, что никто не может прожить нашу жизнь за нас и никто не может полностью понять наши мысли и чувства, мы берем на себя ответственность за свою жизнь. Мы начинаем активно работать над тем, чтобы сделать ее более насыщенной, а общение — близким и поддерживающим. Это непростой, но важный этап в становлении личности.

Как показывают исследования, чем выше уровень развития интеллекта и личности, тем тяжелее переживается этот кризис. Переживания мужчин и женщин абсолютно схожи, но проявляются по-разному, здесь многое зависит от индивидуальных особенностей и культурных норм.

Мужчины склонны скрывать свои чувства, могут проживать одиночество через агрессию или замкнутость, и никто не ждет от них общительности или долгих разговоров. Женщины более открыто обсуждают то, что с ними происходит, чаще обращаются за поддержкой и помощью, но из-за социального давления и особенностей уклада жизни реже имеют возможность что-то интенсивно менять.

«Как же справиться с этим чувством? В терапии мы направляем усилия на то, чтобы признать это состояние и понять, что это — просто часть опыта, которую проходит каждый человек», — отметила психотерапевт.

Галич добавила, что важно провести глобальную инвентаризацию и чистку жизни, убрать из нее все, что усугубляет состояние. Кроме того, следует вернуться к видам деятельности, которые приносят удовлетворение и ощущение значимости, налаживать социальные связи, искать единомышленников и поддерживающие сообщества, а также не бояться обращаться к психологам.