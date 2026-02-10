«Накорми тарелочницу»: россиян возмутила акция «Бургер Кинга» к 14 февраля

Также россияне раскритиковали в соцсетях комбо-наборы с названиями «Цыпочка в твоем вкусе» и «Она скажет „ДА“»

«А набор „накорми нищеброда“ будет?», «Угадайте семейный статус маркетолога (девственник, живет с мамой)», «БК давно не отменяли, видимо», «Самое смешное, что у них нет тарелок», «А комбо „плаксивая принцесса с членом“ будет?», — пишут пользователи в соцсетях.

При этом не всех оскорбило название набора «Накорми тарелочницу»: «А на что обиделись то? На правду?».

Ранее в Госдуме раскритиковали систему патриотического воспитания в российских школах. По мнению депутата Сергея Миронова, формальный подход к важным мероприятиям сводит их эффективность к нулю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.