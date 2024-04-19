Наклейки на детских площадках Королева сообщают жителям об их неисправности

Наклейки на детских площадках Королева вновь проинформируют детей и взрослых о дате устранения дефектов на игровых элементах, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках месяца чистоты и благоустройства сотрудники предприятия «Автобытдор» проводят капитальный и текущий ремонт детских площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов. Они моют и ремонтируют малые архитектурные формы, красят деревянные и металлические изделия. А также в ежедневном режиме следят за порядком на детских площадках и за их состоянием.

Короткие предупреждающие тексты указывают на то, что неполадка зафиксирована в протоколе, а значит двор не остался без проверки и внимания со стороны ответственной организации и вскоре будет отремонтирован.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.