Накажут жестко: россиянам не рекомендуется самим спиливать деревья в СНТ

Адвокат Шалуба: за самовольный спил деревьев в СНТ грозит до 500 тыс руб штрафа

Любая вырубка или посадка деревьев на территории СНТ требует решения общего собрания и разрешения администрации, а самовольный спил грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщила РИАМО адвокат, управляющий партнер юркомпании Veritas Lex, эксперт по земельным спорам и вопросам с недвижимостью Наталья Шалуба.

«Поскольку земли общего пользования в СНТ являются собственностью всех членов СНТ, вопрос о высадке или спиле деревьев, находящихся на общей территории, выносится на общее собрание. При этом решение о спиле деревьев, находящихся на общей территории СНТ, возможно только в случае принятия такого решения большинством голосов или таким количеством голосов, которое предусмотрено Законом об СНТ или уставом СНТ для подобных вопросов», — сказала Шалуба.

Она добавила, что в случае если такое решение получено, то для организации спила деревьев необходимо получить соответствующее разрешение в органах местного самоуправления (районная администрация).

«Если спил деревьев организован самовольно, с вопросом о вынесении штрафа на лицо, организовавшее спил, можно обратиться к председателю СНТ, а также в органы местного самоуправления (районная администрация). Отсутствие порубочного билета: это ключевое доказательство. Необходимо получить официальный ответ от органов местного самоуправления/департамента природопользования, подтверждающий, что разрешение на вырубку не выдавалось», — рассказала эксперт.

Шалуба отметила, что среди доказательств также:

— Отсутствие решения общего собрания СНТ: если дерево находилось на земле общего пользования, его спил требует коллективного решения, оформленного протоколом. Отсутствие такого протокола в документации СНТ свидетельствует о незаконности действий.

— Фото- и видеофиксация: материалы, запечатлевшие пень, место спила и окружающую территорию, помогут зафиксировать факт происшествия;

— Свидетельские показания: письменные показания соседей или других членов СНТ, подтверждающие факт спила и отсутствие согласований;

— Кадастровые документы: подтверждение, что дерево росло на земле общего пользования или на чужом участке, а не на участке лица, осуществившего спил.

«Административная ответственность предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ. Размер штрафа составляет: для граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. руб; для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб; для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Если вырубка производилась с применением механизированного инструмента (бензопилы) или автотранспорта, штрафы будут выше: для граждан — до 5 тыс. руб; для должностных лиц — до 50 тыс. руб; для юрлиц — до 500 тыс. руб», — разъяснила эксперт.

Адвокат уточнила, что если замечена несанкционированная вырубка деревьев на придомовой территории, можно:

— Вызвать участкового (этот вариант подойдет, если дерево решил срубить незнакомец);

— Позвонить в управляющую организацию;

— Обратиться в администрацию района — там можно пожаловаться на УК или ТСЖ;

— Сообщить о подозрительной вырубке в Комитет по благоустройству или в экологическую инспекцию города;

— Зафиксировать спил на фото или видео и направить жалобу в Госжилинспекцию.

