Накануне Дня Победы Костер памяти вновь зажегся в Рошале

Фронтовые песни и стихи о войне у костра — дань памяти тем, кто защищал нашу Родину. Традиции десять лет, она берет свое начало в 2015 году. Тогда она проводилась на озере Юбилейном, сегодня — в городском парке.

«Когда все это начиналось, мы не рассчитывали, что акция станет традиционной. Но благодаря всем нам, мы каждый год здесь встречаемся и вспоминаем тех, кому мы благодарны. К тому же эта акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. Всех с наступающим 80-летием Великой Победы, всем счастья, здоровья и мирного неба над головой», — сказал председатель совета депутатов муниципального округа Шатура Дмитрий Янин.

В этот день в рошальском парке выступили победители и призеры окружного конкурса «Эхо войны». Конкурс проводится по инициативе Общественной палаты округа. В этом году свое творчество представили 102 участника в возрасте от 5 до 15 лет. Ребята читали трогательные стихи о Великой Отечественной войне и рисовали тематические картины. Часть рисунков отправят солдатам в зону СВО, часть останется у организаторов.

Юные чтецы посвящали выступления своим героическим предкам.

«Мой прадед Кунышев Петр Иванович жил в городе Рошале. Он прошел всю войну, и я посвятила стихотворение ему», — поделилась участница конкурса София Осокина — ученица четвертого класса кривандинской школы София.

София покорила жюри своим исполнением и завоевала Гран-при конкурса.

Победители и призеры также получили награды и подарки. Для всех участников и гостей праздника по традиции работала полевая кухня с вкусной солдатской кашей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.