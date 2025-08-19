Найденную на КПО в Солнечногорске черепаху перевезут в свободный террариум

Этим летом на подмосковном комплексе по переработке отходов «Нева» нашли маленькую черепашку. С тех пор прошло немало времени, найденыша назвали Пашей, и теперь этот малыш — всеобщий любимец. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сотрудники души не чают в своем подопечном. Кормят его хорошо: и червячков дают, и улиток, и даже сверчков. Неудивительно, что Паша растет не по дням, а по часам. Совсем скоро его перевезут в новый, более просторный террариум с оборудованной зоной активности.

А недавно Паша устроил настоящее представление. Ночью, когда все разошлись по домам, исследователь решил прогуляться по офису. Камеры видеонаблюдения засняли, как он важно вышагивал по коридорам.

Сотрудники, увидев записи, не могли не улыбнуться. К счастью, все закончилось хорошо. Пашу быстро нашли и вернули домой. Теперь это любимая история всего коллектива.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.