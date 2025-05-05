Найденная в японском музее окаменелость оказалась новым для науки видом

В Японии нашли окаменелую бабочку возрастом 2,6 миллиона лет

В коллекции Музея уникальных ископаемых насекомых в Японии обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида бабочки, получившего название Tacola kamitanii в честь своего первооткрывателя, сообщает Газета.ru со ссылкой на журнал Paleontological Research (PR).

Размах крыльев древнего насекомого достигал 9 сантиметров, что делает его одним из самых крупных известных представителей чешуекрылых. Особую ценность открытию придает возраст окаменелости — ранний плейстоцен (1,8-2,6 млн лет назад), что делает Tacola kamitanii самым «молодым» из всех обнаруженных видов ископаемых бабочек.

«Эта самка с массивным брюшком — настоящая палеонтологическая удача. Бабочки крайне редко сохраняются в ископаемом состоянии из-за хрупкости их крыльев», — пояснил значимость находки доктор Камитани.

Ученые установили, что древнее насекомое относилось к подсемейству Limenitidini, современными представителями которого являются известные бабочки-адмиралы.

Место обнаружения окаменелости — поселок Син’онсэн в 180 километрах от Осаки — указывает на то, что два миллиона лет назад эти бабочки были широко распространены в Азии.

Исследователи предполагают, что Tacola kamitanii обитала в период резкого изменения климата, когда Японские острова переходили от субтропического к умеренному поясу. Сейчас палеонтологи планируют поиск родственных видов в континентальных отложениях Китая и Кореи.