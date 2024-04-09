Находящийся в коме участник СВО мог остаться без выплат

Раненого бойца СВО с Урала признали дезертиром и едва оставили без денег

Участник СВО из уральского города Сухой Лог был ранен и находился в коме без документов. Это едва не закончилось потерей денежного довольствия, пишет портал E1.ru .

Боец год находился без сознания в госпитале Ленинградской области.

Родственникам удалось его найти и восстановить паспорт, но в выплате им отказали, так как в в военной части его «потеряли» и признали дезертиром.

Дело дошло до депутата Госдумы Максима Иванова, тот обратился в военную прокуратуру. И только после вмешательства ведомства ситуацию исправили и начислили положенные выплаты.