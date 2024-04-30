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Главными поставщиками мяса в Россию в 2023 году стали Бразилия и Парагвай

По итогам прошлого года поставщиками мяса стали Бразилия и Парагвай. До этого лидером по поставке была Белоруссия, сообщает РИА Новости .

Основным в импорте стало мясо крупного рогатого скота и птицы.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что сейчас половина поставок мясной продукции приходится на Беларусь, остальная часть — на Бразилию и Парагвай.

В 2023 году Беларусь поставила в Россию около 293 тыс тонн продукции. Общий импорт мяса в Россию в 2023 году составил 586 тысяч тонн.

В лидерах по мясным поставкам в Россию также оказались Индия, Уругвай, Турция и Колумбия.