L’Occitane выкупит акции и станет частной компанией
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Французская компания по производству косметики L’Occitane планирует выкупить свои акции и стать частной, сообщает Газета.ru.
Так, компания планирует выкупить свои акции по цене 34 гонконгских доллара за каждую. Максимальная стоимость выкупа достигнет 13,9 млрд гонконгских долларов.
Как стало известно, компании принадлежит 72,6% акций, а общая стоимость акционерного капитала составляет 6 млрд долларов.
В июне 2022 года L’Occitane завершила продажу своего бизнеса в РФ ключевым российским сотрудникам за 2,9 млрд рублей.