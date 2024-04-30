L’Occitane выкупит акции и станет частной компанией

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Французская компания по производству косметики L’Occitane планирует выкупить свои акции и стать частной, сообщает Газета.ru .

Так, компания планирует выкупить свои акции по цене 34 гонконгских доллара за каждую. Максимальная стоимость выкупа достигнет 13,9 млрд гонконгских долларов.

Как стало известно, компании принадлежит 72,6% акций, а общая стоимость акционерного капитала составляет 6 млрд долларов.

В июне 2022 года L’Occitane завершила продажу своего бизнеса в РФ ключевым российским сотрудникам за 2,9 млрд рублей.