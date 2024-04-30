сегодня в 09:32

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в районе Стельмаховки

Подразделения группировки «Запад» ВС РФ отразили три контратаки штурмгрупп 77 аэромобильной бригады и 1 бригады оперативного назначения нацгвардии противника около Стельмаховки, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

С помощью средств ПВО были ликвидированы пять беспилотников самолетного типа.

Потери ВСУ составили до 40 бойцов, две боевые бронемашины и три автомобиля.

Ранее СМИ сообщили, что украинская армия перестала возводить оборонительные линии в Воздвиженке. Такое решение приняли из-за продвижения вперед ВС РФ.