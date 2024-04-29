Украинские солдаты перестали строить оборонительные линии в Воздвиженке. Это связано с продвижением российских войск, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, солдаты, которые сейчас стоят на обочине дороги в ДНР, должны были изначально строить оборонительные линии. Однако вся ситуация изменилась.

Украинским военнослужащим сказали оставаться на месте и ждать приказа. Это связано с тем, что российские военные продолжают атаковать и продвигаться только вперед.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и отметил, что российские войска имеют значительное преимущество и тактические успехи.