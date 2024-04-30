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Анонимные сообщения об угрозе минирования в Подмосковье оказались ложными

Сообщения о «минировании» трех объектов на территории Московской области оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Анонимы 29 апреля сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в больнице, объекте торговли, пассажирском самолете, который вылетел из аэропорта Шереметьево.

По данным сообщениям эвакуация людей не проводилась. Территории объектов исследовали кинологи, наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось, угрозы не было.

На указанные вызовы выезжали 15 человек и 5 единиц техники, от МЧС России не было привлеченных сотрудников.