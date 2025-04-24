Нагрузка на регоператоров вырастет в майские праздники до 50%

В праздничный период РЭО ожидает рост нагрузки на региональных операторов до 50%. Как и в новогодние праздники, сообщения о сбоях в графике вывоза отходов и возникновении навалов отходов на контейнерных площадках будут отслеживаться в «РЭО Радаре», передает пресс-служба оператора.

Каждый год количество сообщений в «РЭО Радаре» увеличивается после майских праздников. В 2024 году количество сообщений граждан выросло до 45%. В преддверии майских праздников Российский экологический оператор призывает жителей страны помнить об ответственности за чистоту природы и не оставлять после себя отходы в парках, лесах и зонах отдыха.

«После отдыха на природе отходы необходимо убирать за собой и выбрасывать в контейнеры — только так можно сохранить окружающую среду чистой и предотвратить появление новых свалок. В 2024 году после майских праздников граждане отправили в „РЭО Радар“ на 45% больше жалоб. Таким образом, нагрузка на региональных операторов выросла практически вдвое. В то же время экологическая обстановка в праздники напрямую зависит от нашего с вами поведения. Даже одна неубранная упаковка может стать частью будущей свалки», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Если вы заметили навалы на контейнерной площадке или возле нее, несанкционированную свалку или нарушение утилизации отходов, то сообщите об этом в сервис «РЭО Радар» — через сайт или круглосуточную горячую линию. Все сообщения РЭО оперативно передает в регионы для устранения нарушений.

«Традиционно, майские праздники — это период отдыха в парковых и лесных зонах, но важно не забывать: мы в ответе за чистоту мест, где проводим время. Простое правило — убери за собой — помогает сохранить природу для будущих поколений», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций ППК РЭО Дмитрий Бойко.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как нарушение сбора мусора, несвоевременный вывоз, нарушение содержания контейнерной площадки, стихийная свалка, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20.