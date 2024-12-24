Награждены лауреаты Всероссийского отбора инклюзивных практик «Открыто для всех»

Участие в данном мероприятии приняло свыше 150 человек.

«Агентство стратегических инициатив развивает направление инклюзии как ориентир для примера и тренд будущего. То, что делают участники проекта „Открыто для всех“ — лауреаты конкурса и подписанты Национального инклюзивного договора — важно не только для людей с инвалидностью, но для каждого из нас, наших детей, всей нашей страны. В проекте мы делаем ставку на бизнес-среду как надежного партнера государства. Сегодня церемония награждения проходит в домашней атмосфере и в кругу друзей: мы показываем, как наши лауреаты помогают посмотреть на возможности, которые они открывают для людей с инвалидностью, для пожилых и семей с детьми», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В этом году на отбор поступило более 550 заявок из 79 регионов РФ.

В специальной номинации «Эффективная реабилитация» (организуется совместно с Минтрудом России) второе место заняла Московская область — ГАУ СО МО «КЦСОИР „Орехово-Зуевский“, практика: Производственно-интеграционные мастерские „Империя Ремесел“.

Проект показывает лучшие примеры инклюзивных практик, добавил начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Открыто для всех» Сергей Новиков.

«Инклюзивные договоры подписали уже 1,5 тыс. предприятий, хотя сначала были единицы. Более тысячи компаний внедряют инклюзивные практики, тиражируют, пропагандируют то, что достойно. Для нашего общества это имеет огромное значение, практики внедряются в магазинах, на транспорте, в предприятиях сферы услуг. То есть это то, с чем все мы сталкиваемся, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Их жизнь становится более комфортной, полной и радостной. Большинство таких людей говорят: не надо нас жалеть. Создайте возможности, и у нас все будет отлично. И это, наверное, наша сверхзадача», — прокомментировал он.

Москва заняла первое место в номинации «Универсальный дизайн». В ней от города был представлен АНО «Фестиваль цифрового театра „ИДЕЯ“, практика: Слышимсердцем.рф: создание, публикация и продвижение в интернет цифровых постановок на Русский жестовый язык в формате ONLiFE»

Помимо этого, столица стала наиболее активным регионом-участником отбора в номинации «Доступный регион».